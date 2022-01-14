Deeds

DEEDS

01/03/2022 to 01/10/2022

 

Harrison, Betty & Harrison, Terry to Williams, Hershel & Williams, Joan

Chadwell, Christopher Todd to Parker, William Keegan & Parker, Gabriella

Clark, Lonnie to Skinner, Lahoma & Skinner, J Edward

Elam, James Paul & Elam, Myra Chastity to Tankersley, Jacob Anthony

Hughes, Beulah & Spurlock, Lennie Faye to Wilson, Daniel Oakley & Wilson, Kayla Dianne

Equity Trust Company, Charles, Elza Ira, Elza, Charles to Bingham, Matthew Seth & Bingham, Faith McKinley

Rader, Marty & Rader, Darlene to Rader, Elmer & Gray, Lindsey

Cox, Verona, Cox, Hope, Cummins, Judy Gail, Sparks, Colin Kevin, Sparks, Tammy to Harding, Shannon James

Hays, Jim & Hays, Pam to Callahan, Thomas Shane & Callahan, Melanie Shay

Isaacs, Donnie & Isaacs, Merlene to Isaacs, Donnie & Isaacs, Merlene

Goldthorpe, Gloria Lynn to Hayes, Marjorie J & Hayes, Ronald M.

Holt, Judy Sandlin to Hayes, Marjorie J & Hayes, Ronald M.

Tillery, Ronnie to Tillery, James C. & Tillery, Dawson Cole

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