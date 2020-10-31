EARL HOSKINS (BOBO), 71, OF SEXTONS CREEK, KY, PASSED AWAY WEDNESDAY, OCTOBER 28,2020, AT THE ADVENT HEALTH MANCHESTER HOSPITAL.
EARL WAS BORN IN CLAY COUNTY, KY ON JANUARY 15, 1949, A SON OF THE LATE CHESTER AND RHODA PETERS HOSKINS.
EARL IS SURVIVED BY TWO SISTERS: SHIRLEY & (THE LATE GENE) HUDSON OF SEXTON CREEK, KY, AND FERN (LENZIE) BYRD OF SOUTH LEBANON, OHIO, TWO BROTHERS: ELMER (ANNA) HOSKINS OF ISLAND CITY, KY AND GERALD (DORIS) HOSKINS OF VINCENT, KY. EARL ALSO LEAVES BEHIND A HOST OF A LOVING NIECE AND NEPHEWS.
IN ADDITION TO HIS PARENTS, EARL WAS PRECEDED IN DEATH BY HIS BROTHER, LEON HOSKINS AND SISTER CHRISTINE HOSKINS.
SERVICES WERE HELD AT BRITTON FUNERAL HOME IN MANCHESTER, KY, WITH THE REVEREND SCOTTY WITT OFFICIATING.
EARL WILL BE LAID TO REST IN THE HOSKINS CEMETERY AT SEXTONS CREEK, KY.
PALLBEARERS: DALE HOSKINS, RANDY BYRD, CHRIS GARRETT, JUNIOR HOSKINS, GARY HUDSON, and JAMES HOSKINS.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.