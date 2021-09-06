ROBERT "BUD" LEE HALLMAN WAS BORN ON JULY 2, 1952, IN SAN ANGELO, TEXAS, TO ROBERT & DORIS (SWAFFORD) HALLMAN. HE RECEIVED HIS NICKNAME THE FIRST TIME HIS DAD SAW HIM AND SAID, “HEY, BUD!”
IN 1990, BUD EXPERIENCED A SPIRITUAL BIRTH WHEN HE GAVE HIS LIFE TO JESUS CHRIST AND WAS BORN INTO THE ETERNAL FAMILY OF GOD. CORINTH BAPTIST CHURCH OF LONDON, KENTUCKY, WAS HIS CHURCH HOME.
HIS LONG CAREER WITH THE DEPARTMENT OF JUSTICE, FEDERAL BUREAU OF PRISONS, ENDED WITH HIS RETIREMENT IN 2004 FROM FCI MANCHESTER, KENTUCKY. HOWEVER, HE ALWAYS CONSIDERED HIS LIFE’S GREATEST ACCOMPLISHMENTS TO BE HIS CHILDREN AND GRANDDAUGHTER – MASTERPIECES, INDEED!
BUD WAS PRECEDED IN DEATH BY HIS PARENTS, A BROTHER PHILIP STEVEN, AND A SISTER LEIGH MAYNARD.
HE IS SURVIVED BY:
HIS WIFE, DEBORAH “DIDI” HALLMAN;
A SON, ROBERT “TREY” HALLMAN III;
A DAUGHTER, LAUREN (SHANE) HALLMAN-SMIDDY;
GRANDDAUGHTER DANIKA HALLMAN-SMIDDY;
BROTHER PAUL (MAUREEN) HALLMAN OF SOUTH CAROLINA;
SISTER LESLIE JEAN (JASON) SANCHEZ OF TEXAS;
BROTHER IN LAW BOB MAYNARD OF TEXAS;
NIECE AMANDA (MARTIN) REDETZKE OF WASHINGTON STATE;
IN-LAWS THAT WERE FULLY FAMILY & LOVED THEIR “BROTHER BUD” – TEDONNA (CHARLIE) MARROQUIN OF TEXAS; BILL DOWELL OF TEXAS; ROSA (HARRY) CLASBEY OF COLORADO; DOROTHY (BOB) MATTHEWS OF NORTH CAROLINA;
OTHER RELATIVES AND FRIENDS WITH MANY SHARED MEMORIES THROUGH THE YEARS;
AND BUD’S BELOVED GOLDEN RETRIEVER, “SCOUT”
BECAUSE OF BUD’S FAITH IN CHRIST, HE CAN SAY WITH CONFIDENCE:
“FOR I AM CONVINCED THAT NEITHER DEATH NOR LIFE, NEITHER ANGELS NOR DEMONS, NEITHER THE PRESENT NOR THE FUTURE, NOR ANY POWERS, NEITHER HEIGHT NOR DEPTH, NOR ANYTHING ELSE IN ALL CREATION, WILL BE ABLE TO SEPARATE US FROM THE LOVE OF GOD THAT IS IN CHRIST JESUS OUR LORD.”
ROMANS 8:38-39
NOW BUD’S “FAITH IS SIGHT”! HALLELUJAH!!
HONORING BUD’S PERSONAL WISHES, THERE WILL BE NO FUNERAL/MEMORIAL SERVICES. IF YOU DESIRE TO GIVE IN MEMORY OF BUD’S LIFE, PLEASE CONSIDER GIVING BIBLES THROUGH THE GIDEON’S INTERNATIONAL SO THAT GOD’S WORD MAY CONTINUE TO BE SHARED AROUND THE WORLD.
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