Princess candidates:
Anna Jo Carey
Karly Cobb
Ava Grace Corbin
Sophi Deaton
Isabella Frost
Layla Gray
Keyonna Henson
Morgan Hubbard
Reagan Jones
Aaliyah Lacefield
Ava Ledford
Kaylee Ledington
Lauren McDonald
Emily Mills
Lola Mills
Loretta Mills
Lexie Olmstead
Sunni Ann Partin
Shiloh Patterson
Taylor Payne
Cadence Spencer
Allie Ward
Haylee Washam
Princess candidate parents/escorts:
Brian and Jennifer Carey
Doug and Amy Cobb
Donnie and Cindy Corbin
Mike and Robin Deaton
Jeff and Robin Frost
Johnny and Jessica Gray
Paula Gregory
Jamie and Tabathy Hubbard
Bobby and Leslie Jones and Sydena Smith
Jennifer Kidd
Jeremy and Angie Ledford
Steven and Londa Ledington
Brent and Christie McDonald
Jimmie and Kelley Mills
Randall and Elizabeth Mills
Brook and Sarah Mills
William and Renee Olmstead
Kevin and Marti Partin
Tony and Becky Patterson
Scott and Angie Payne
Stephanie Mccall Spencer
Marco and Nickie Ward
Jeff and Blaine Washam
Queen candidates:
Emma Abner
Hannah Barnhill
Makenzi Hopper
Caitlyn Jackson
Jimberly Hubbard
Rachel Gray
Zoey Liford
Caylan Mills
Chloe Rose
Mara Wilson
Queen parents/escorts:
Buddy and Tracie Abner
Brian Barnhill and Suzanne Barnhill-Vaughn
Joe and Beth Hopper
Junior and Pam Jackson
Jason and Kim Hubbard
George and Melissa Gray
Buster and Tammy Liford
Alan and Crystal Mills
Jimmy and Cathy Rose
Darin and Patti Wilson
Results/winners:
Interview Award: Chloe Rose
Miss Congeniality: Hannah Barnhill
Basketball Sweetheart: Caylan Mills
Maid of Honor: Caylan Mills
Princess: Layla Gray
Queen: Rachel Gray
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