KCHS Homecoming 2022

Interview Award: Chloe Rose

Miss Congeniality: Hannah Barnhill

Basketball Sweetheart: Caylan Mills

Maid of Honor: Caylan Mills

Princess: Layla Gray

Queen: Rachel Gray

Princess candidates:

Anna Jo Carey

Karly Cobb

Ava Grace Corbin

Sophi Deaton

Isabella Frost

Layla Gray

Keyonna Henson

Morgan Hubbard

Reagan Jones

Aaliyah Lacefield

Ava Ledford

Kaylee Ledington

Lauren McDonald

Emily Mills

Lola Mills

Loretta Mills

Lexie Olmstead

Sunni Ann Partin

Shiloh Patterson

Taylor Payne

Cadence Spencer

Allie Ward

Haylee Washam

Princess candidate parents/escorts:

Brian and Jennifer Carey

Doug and Amy Cobb

Donnie and Cindy Corbin

Mike and Robin Deaton

Jeff and Robin Frost

Johnny and Jessica Gray

Paula Gregory

Jamie and Tabathy Hubbard

Bobby and Leslie Jones and Sydena Smith

Jennifer Kidd

Jeremy and Angie Ledford

Steven and Londa Ledington

Brent and Christie McDonald

Jimmie and Kelley Mills

Randall and Elizabeth Mills

Brook and Sarah Mills

William and Renee Olmstead

Kevin and Marti Partin

Tony and Becky Patterson

Scott and Angie Payne

Stephanie Mccall Spencer

Marco and Nickie Ward

Jeff and Blaine Washam

Queen candidates:

Emma Abner

Hannah Barnhill

Makenzi Hopper

Caitlyn Jackson

Jimberly Hubbard

Rachel Gray

Zoey Liford

Caylan Mills

Chloe Rose

Mara Wilson

Queen parents/escorts:

Buddy and Tracie Abner

Brian Barnhill and Suzanne Barnhill-Vaughn

Joe and Beth Hopper

Junior and Pam Jackson

Jason and Kim Hubbard

George and Melissa Gray

Buster and Tammy Liford

Alan and Crystal Mills

Jimmy and Cathy Rose

Darin and Patti Wilson

Results/winners: 

Interview Award: Chloe Rose

Miss Congeniality: Hannah Barnhill

Basketball Sweetheart: Caylan Mills

Maid of Honor: Caylan Mills

Princess: Layla Gray

Queen: Rachel Gray

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