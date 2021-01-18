Brandmark vertical-Level 2

 

Students named Presidential Laureates

Morgan Bunch - Barbourville, KY

Rachel Byers - Corbin, KY

Emilee Deaton - Barbourville, KY

Elizabeth Greer - Corbin, KY

Jeffrey Grubb - Gray, KY

Braden Isom - Bimble, KY

Stephen Loveless - Heidrick, KY

Kaylee Messer - Barbourville, KY

Amanda Peyton - Heidrick, KY

Matthew Rose - Girdler, KY

Macy Smith - Barbourville, KY

Sarah Swafford - Barbourville, KY

Dakota Tye - Barbourville, KY

Payton Williams - Barbourville, KY

Students named to Dean's List

Jessica Abner - Woollum, KY

Jehan Abuzour - Barbourville, KY

Isaac Bargo - Barbourville, KY

Mariah Barrett - Barbourville, KY

Monica Bingham - Gray, KY

Jazmine Blevins - Barbourville, KY

Cherokee Bowling - Barbourville, KY

Emily Bradshaw - Barbourville, KY

Lindsey Bryan - Corbin, KY

Morgan Bunch - Barbourville, KY

Rachel Byers - Corbin, KY

Andrew Carr - Corbin, KY

Morgan Cathers - Corbin, KY

Cooper Collins - Barbourville, KY

Joshua Crawford - Cannon, KY

Ally Daniels - Barbourville, KY

Hayley Daniels - Barbourville, KY

Emily Davis - Barbourville, KY

Emilee Deaton - Barbourville, KY

Angela Dunn - Dewitt, KY

Bonnie Edwards - Barbourville, KY

Haley Ellison - Barbourville, KY

Rachel Engle - Bimble, KY

Bethany Fuson - Barbourville, KY

Hallie Gambrel - Cannon, KY

Noah Garland - Cannon, KY

Katie Gibson - Barbourville, KY

Taylor Gibson - Rockholds, KY

Elizabeth Greer - Corbin, KY

Jeffrey Grubb - Gray, KY

Kristen Hamilton - Barbourville, KY

Hayley Hammons - Barbourville, KY

Matt Hammons - Barbourville, KY

Jillian Helton - Corbin, KY

Matthew Helton - Barbourville, KY

Lexi Henson - Gray, KY

Sydney Hughes - Barbourville, KY

McKenzie Hurley - Barbourville, KY

Emily Jones - Barbourville, KY

James Jones - Bimble, KY

Zaneka Kerr - Barbourville, KY

Stephen Loveless - Heidrick, KY

Madison Mays - Barbourville, KY

Bailey Messer - Barbourville, KY

Kandace Messer - Barbourville, KY

Kaylee Messer - Barbourville, KY

Adres Middleton - Paducah, KY

David Miller - Barbourville, KY

Makynzie Miller - London, KY

Chandler Mills - Heidrick, KY

Emily Mills - Barbourville, KY

Johnathon Mills - Barbourville, KY

Laura Mills - Barbourville, KY

Tanner Mills - Barbourville, KY

Taryn Mills - Bimble, KY

Zachary Mills - Bimble, KY

Mariane Moschetta - Barbourville, KY

Cassidy Napier - Barbourville, KY

Tawney Nelson - Artemus, KY

Ljiljana Pajcin - Barbourville, KY

Mohita Patel - Corbin, KY

Zachary Patterson - Barbourville, KY

Amanda Peyton - Heidrick, KY

Ana Clara Pujol Bigarella - Barbourville, KY

Jessie Rapier - Gray, KY

Terry Reynolds - Corbin, KY

Matthew Rose - Girdler, KY

Timara Rucker - Gray, KY

John Schneider - Corbin, KY

Kenneth Scott - Barbourville, KY

Marisa Scott - Gray, KY

Abbagail Smith - Barbourville, KY

Ashley Smith - Barbourville, KY

Kayla Smith - Arjay, KY

Kayla Smith - Flat Lick, KY

Lilyanna Smith - Barbourville, KY

Lindsey Smith - Cannon, KY

Lydia Smith - Barbourville, KY

Macy Smith - Barbourville, KY

Genople Stancil - Corbin, KY

Ryleigh Swafford - Barbourville, KY

Sarah Swafford - Barbourville, KY

Caleb Teague - Corbin, KY

Dakota Tye - Barbourville, KY

Maria Tye - Barbourville, KY

Elizabeth Vaughn - Flat Lick, KY

Lillian Wagers - Cannon, KY

Nikki Wagers - Corbin, KY

Dylan Waldrop - Brownsville, KY

Steven Walker - Barbourville, KY

Morgan Warren - Gray, KY

Tanner Wells - Barbourville, KY

Maegan Wilder - Corbin, KY

Payton Williams - Barbourville, KY

Adreanna Wilson - Middlesboro, KY

Emilyann Wilson - Gray, KY

Shelbie Witt - Babourville, KY

Savanna Woolum - Gray, KY

Ellie Yaden - Corbin, KY

Macy Yother - Rockholds, KY

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